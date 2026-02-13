Постоянен арест за полицайката, хваната да пренася кокаин за над 50 000 евро

Окръжният съд в Хасково наложи на полицайката, хваната да пренася 2.348 кг. кокаин на стойност 51 381 евро, през ГКПП "Капитан Андреево", най-тежката мярка „задържане под стража“. Десислава Павлова работи в „Охранителна полиция“ в ОД на МВР-Враца.

На 10 февруари на ГКПП „Капитан Андреево“ в посока Турция пристигнал лек автомобил, управляван от полицайката. Тя пътувала сама в колата. Полицайката казала на проверяващите, че им е била колежка. Още тогава в ОД на МВР – Враца срещу нея вече имало образувана дисциплинарна проверка заради неявяване на работа. В разговор с прекия си ръководител тя е заявила, че няма да работи повече.

Наркотикът е бил скрит в акумулатора на колата ѝ, с която се опитала да влезе в Турция. Акумолаторът бил по-голям от нормалното за този модел автомобил. Установено бе пък, че автомобилът е регистриран ден преди опита наркотикът да бъде пренесен в Турция. От прокуратурата казаха, че жената се е сторила подозрителна на митничарите още на опашката от чакащи коли, защото е пътувала сама със сравнително стар модел кола. При проверката с рентген са били отбелязани подозрителни плътности и опитен служител е открил дрогата в акумулатора.

Пред съда адвокатът на Павлова заяви, че тя е в шок заради случилото се и отказва да даде обяснения. Не е дала обяснения и пред адвокатката си. Адвокат Гергана Георгиева поиска домашен арест, за да може обвиняемата да се грижи за 6-годишното си дете, което отглежда сама с майка си. Жената още била в шок от случилото се. Тя е с чисто съдебно минало и е награждавана като граничен полицай.

Съдът обаче я задържа под стража заради обоснованото предположение, че е извършила престъплението и опасността от укриване, която се извежда от тежестта на наказанието от 10 до 15 г. и глоба.

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано в 3-дневен срок.

