14-годишната бе насилена да износи близнаците на майка си и приятеля ѝ

Двойка от Оклахома е обвинена по потресаващ случай, след като според разследването майка е позволила 14-годишната ѝ дъщеря да бъде използвана като сурогатна майка от нейния приятел.

36-годишните Ерика Палмър и Нейтън Потие са разследвани по обвинения, че когато момичето е било едва на 14 години, то е забременяло с близнаци. По данни на властите тийнейджърката, която днес е на 15 години, е дъщеря на Палмър, а Потие е приятелят на майка ѝ и мъжът, за когото се предполага, че е бащата на децата. Според KFOR-TV полицията в Оклахома Сити е получила съдебно разрешение да вземе ДНК проба от Нейтън Потие за тест за бащинство.

Преди това обаче той и Ерика Палмър са избягали от щата. Двамата са били открити и арестувани на 17 март в Спаркс, щата Невада, при акция на оперативната група на федералните маршали в Невада, която издирва опасни престъпници, съобщават от службата на шерифа на окръг Уошо. Срещу Нейтън Потие е повдигнато обвинение за сексуално насилие над дете, а срещу Ерика Палмър - за улесняване на сексуално насилие над дете. От полицията в Оклахома Сити допълват, че тя е изправена и пред две обвинения за изоставяне на дете под 15-годишна възраст.

От службата на шерифа посочват още, че разследващите са попаднали на информация, според която двамата може да са се укривали в района на Рино-Спаркс, на повече от 1600 километра от Оклахома Сити. След като местонахождението им е било потвърдено, те са били задържани при "координирана операция" и отведени в ареста на окръг Уошо.

"Те ще бъдат екстрадирани в окръг Оклахома, за да отговарят по обвиненията, повдигнати там", заявяват от службата на шерифа.

Оттам са казали пред People на 22 март, че към онзи момент нямат допълнителна информация, която да предоставят.

Разследването е започнало през декември 2025 година след сигнал от службите за закрила на детето, в който се посочва, че момичето е бременно с близнаци, а бащата може да е 36-годишният приятел на майка ѝ, съобщава KFOR-TV, цитирайки съдебни документи.

По информация на медията Ерика Палмър е казала пред полицията, че е искала да има деца от приятеля си, но не е можела, защото тръбите ѝ са били вързани. Тя също така твърдяла, че дъщеря ѝ "отчаяно е искала още братя и сестри".

В крайна сметка, не е потвърдено дали става дума за сурогатство в медицинския смисъл на думата, при което се имплантира оплодена яйцеклетка, или за сексуално посегателство, тъй като по обвиненията срещу Потие се посочва именно насилие над дете.

KFOR-TV съобщава още, че терминът на момичето е бил през февруари, а тийнейджърката е била настанена в приемна грижа.