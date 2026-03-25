Иззеха близо 150 ментета при акция в Разградско

Близо 150 артикула с фалшиви търговски марки са иззети при полицейска акция в Разградско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Операцията е проведена от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и е част от специализирани мерки срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите.

В два търговски обекта са открити чанти, портмонета, колани и дрехи, имитиращи известни брандове. По случая са образувани две досъдебни производства.

В хода на проверките полицаите са установили още незаконно добити дърва, както и две нерегистрирани превозни средства - четириколесен трактор и АТВ. Засечени са и двама души, които са представили неистински свидетелства за управление на моторни превозни средства - едното с вид, че е издадено във Франция, а другото - в Белгия.

На контролните пунктове, изградени с участието на екипи на Жандармерията, са проверени 403 автомобила и 434 души. Съставени са 103 акта и фиша, както и 12 предупредителни протокола.

Проверки са извършени и в заложни къщи, офиси за бързи кредити, търговски обекти и места, посещавани от криминално проявени.

"Профилактирани са 18 души от активния криминален контингент", посочват от ОД на МВР в Разград, цитирана от БТА.