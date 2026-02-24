Екстази, кокаин и хероин са сред иззетите наркотици във Враца за 2025 г.

През изминалата година във Враца са иззети над три килограма суха марихуана, 5,5 килограма зелена листна маса, 138 таблетки екстази, както и количества хероин, кокаин, амфетамин, метамфетамин и кетамин. Данните са от годишния отчет на Общинския съвет по наркотични вещества, който беше приет на редовно заседание на Общинския съвет.

Статистиката очертава не само обема на иззетите вещества, но и разнообразието им. Освен класическите наркотици, полицията е конфискувала 14 вейп устройства, 126 флакона с райски газ и халюциногенни гъби – продукти, които все по-често се свързват с употреба сред млади хора и с разпространение в нощни заведения.

По информация на Районното управление на МВР във Враца през миналата година са регистрирани 78 престъпления, свързани с наркотични вещества. От тях са разкрити 14, което означава 17,9% разкриваемост. За сравнение – през 2024 г. са били регистрирани 50 подобни престъпления, като 23 от тях са били разкрити. Така, макар броят на случаите да нараства, процентът на разкриваемост намалява.

Отчетът посочва, че извършителите са от различна възраст и пол, но се наблюдава тревожна тенденция – възрастта на употребяващите наркотици постепенно спада. Сред младежите зачестява употребата на райски газ, който лесно може да бъде закупен онлайн и често се използва в заведения.

Особено внимание се обръща и на т.нар. „билка“ и „чай“ за пушене – продукти, третирани със синтетични канабиноиди и други опасни вещества. Те често не дават резултат при полеви тестове, но при лабораторни изследвания се установява наличие на забранени субстанции, което допълнително усложнява работата на органите на реда.

По-голямата част от регистрираните случаи са свързани с държане на малки количества за лична употреба. Наред с това обаче има и образувани досъдебни производства срещу лица, държали или разпространявали наркотични вещества с цел търговия.

В плана за 2026 г. на Общинския съвет по наркотични вещества са предвидени превантивни кампании сред ученици и родители, информационни инициативи и работа с рискови групи, пише БТА.