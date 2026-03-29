Издирват в Шумен възрастен мъж с деменция

Облечен е с черен елек и тъмен анцуг

29.03.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка МВР

Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен издирва по молба на близките му Никола Иванов Бабаджанов, на 82 години, съобщи говорителят на полицията в Шумен Ася Йорданова.

Мъжът е в неизвестност от следобедните часове днес. Страда от деменция. Малко след 19:00 ч. е забелязан в района на пл. "Кристал" в Шумен.

Друг път също е напускал дома си, губи се е и установяван в района на Кооперативния пазар в града, добави Йорданова.

Мъжът не носи пари в себе си, няма лична карта.

Висок е около 170 см, със слабо телосложение, къса прошарена коса, с теменна плешивост. Облечен е с черен елек и тъмен анцуг, носи черна шапка с козирка, обут е със сини градински чехли. В себе си е имал шофьорска книжка.

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 и на телефон 054 800 588, допълни говорителят на ОД на МВР.

