Синът убил и разчленил баща си в Пловдив за едно дистанционно остава в ареста

Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив Мартин Родов сам поиска да остане в ареста, тъй като няма никакви близки и приятели. Това коментира пред журналисти прокурор Росен Каменов. Окръжният съд постанови спрямо обвиняемия мярка за неотклонение "задържане под стража".

"Причината за тежкото престъпление е, че и бащата, и синът са били безработни и нямали парични средства. Поводът е спорът за дистанционното", каза прокурорът. Бащата пиел алкохол редовно, а в нощта на деянието и Мартин Родов бил употребил. Разчленяването на тялото продължило повече от седмица, като последно са изхвърлени торсът и краката, които бяха открити от клошар до контейнер за боклук. Все още се издирват главата и ръцете на жертвата, поради което все още не може категорично да се установи механизмът на убийството, каза прокурор Каменов. Родов е дал изключително подробни обяснения за престъплението пред разследващите.

Свързани статии Ужасът в Пловдив: Синът разчленил баща си заради дистанционно

Свързани статии Намериха човешки останки до контейнер в Пловдив

Назначена е петорна комплексна съдебна психиатрично-психологична експертиза на обвиняемия.

Служебният адвокат на Родов - Димитрина Учкунова, каза пред журналисти, че младежът няма документирани психически заболявания, но е имал психологически проблеми и е приемал определена група лекарства. По думите ѝ до февруари Родов е учил приложна биология в Германия, но се завърнал в България, защото баща му казал, че вече няма възможност да го издържа. Родителите на обвиняемия били разведени отдавна, като майката отказва какъвто и да е контакт със сина си и след задържането му. По мои впечатления той е бил по-близък с баща си, който е проявявал повече грижа към него, каза още юристът.