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18-годишен даде газ на полицията, заряза колата и се укри

Властите издирват неправоспособния водач

17.06.2026 | 11:38 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията в Стражица издирва 18-годишен шофьор, който избягал от проверка и изоставил автомобила си, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Случаят е от снощи около 20:30 ч. на пътя между стражишките села Сушица и Камен. Полицейски патрул се разминал с автомобил, управляван от младеж от село Камен, за когото имало информация, че е неправоспособен водач.

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При предприетата проверка станало ясно и че автомобилът е с прекратена регистрация. Служителите на реда последвали колата, но след подаден звуков и светлинен сигнал водачът увеличил скоростта и завил по черен път в землището на село Лозен.

Малко по-късно автомобилът бил открит изоставен, а шофьорът се е укрил и в момента се издирва.

По случая е започнато досъдебно производство, пише БТА.

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