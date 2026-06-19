Джефри Епстийн опитал да се самоубие поне 3 пъти преди смъртта си

Джефри Епстийн е опитал да сложи край на живота си поне 3 пъти, преди да бъде открит мъртъв през август 2019 г., а след смъртта му килията му е била осеяна с импровизирани примки. Това става ясно от ново разследване за последните дни на осъдения сексуален престъпник.

Според The New York Times бившият нюйоркски полицай и осъден убиец Никълъс Тартаљоне, който за кратко делил килия с Епстийн в вече закрития Metropolitan Correctional Center, твърди, че финансистът директно го попитал как се прави примка само дни преди първия му официално известен опит за самоубийство на 22 юли 2019 година.

По това време Епстийн току-що се бил върнал в килията си, след като съдия отказал да го освободи под гаранция. Това бил 13-ият му ден в ареста.

Съквартирантът му твърди, че го е виждал да се подготвя

Тартаљоне, който е на 56 години, разказва пред изданието, че през следващите дни на два пъти е видял Епстийн да се подготвя да сложи край на живота си. В единия случай, по думите му, Епстийн бил завързал чаршаф за решетка над прозореца на килията. В друг момент Тартаљоне се събудил в тъмната килия и видял, че Епстийн изглежда "малко подозрително". След това под матрака му била намерена примка.

Тартаљоне твърди, че и в двата случая е предупредил надзирателите, но те не го взели сериозно и му се изсмели. Разказът му е подкрепен и от друг затворник - Питър Брайт,който си спомня, че Тартаљоне му разказал за предишните опити малко след смъртта на Епстийн.

Първият известен инцидент

На 22 юли, по-малко от 3 седмици преди Епстийн да бъде намерен мъртъв в килията си, Тартаљоне го открил неподвижен на пода. Около врата му имало примка от оранжев плат.

Първоначално Епстийн заявил пред служители на затвора, че съкилийникът му се е опитал да го убие. Вътрешно разследване на затвора обаче оневинило Тартаљоне и не открило връзка между него и инцидента.

Когато Епстийн в крайна сметка е намерен мъртъв сутринта на 10 август, в килията му имало различни парчета бельо и спално имущество, които той не е трябвало да притежава. Сред тях били няколко примки и ленти от оранжев плат, които можели да бъдат използвани за направата на нова примка.