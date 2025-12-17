Тръмп прекали и ядоса дори своите с коментарите си за Роб Райнър

Вълна от критики заля президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като използва убийството на режисьора Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър, за да направи странно политическо твърдение, свързвайки смъртта им с критиките към него. Реакцията дойде в момент, когато разследването все още течеше, и предизвика остро осъждане в целия политически спектър - включително от хора, които обикновено са съюзници на Тръмп.
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обобщи реакцията на мнозина с кратък пост в X: "Това е болен човек."
Републиканците осъдиха Тръмп
Полицията в Лос Анджелис съобщи, че Райнър и съпругата му са били открити мъртви в дома си в квартал Брентууд в неделя и че случаят се разследва като двойно убийство. Синът им, 32-годишният Ник Райнър, е бил арестуван и задържан по подозрение в убийство. Към момента властите не са предоставили информация, която да сочи за политически мотив.
Въпреки това Тръмп заяви в своята социална мрежа, че критиките на Райнър към него са допринесли за убийствата.
"Роб Райнър, измъчен и борещ се, но някога много талантлив филмов режисьор и комедиен актьор, почина заедно със съпругата си Мишел - според информацията заради гнева, който е предизвиквал у другите чрез своята масивна, непреклонна и нелечима болест на ума, известна като "Синдром на Тръмповата разстройка", написа Тръмп.
Той допълни, че Роб бил "известен с това, че подлудявал хората със своята яростна обсесия по президента Доналд Дж. Тръмп".
Републикански законодатели бързо се дистанцираха от думите му.
"Независимо какво е било отношението Ви към Роб Райнър, това е неподходящ и неуважителен начин на говорене за човек, който току-що е бил брутално убит", написа в X конгресменът от Кентъки Томас Маси.
Конгресменката от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн заяви: "Това е семейна трагедия, не въпрос на политика или политически врагове."
Няколко консервативни коментатори също изразиха несъгласие. Десният подкаст водещ Роби Старбак определи убийствата като "жестоко клане" и призова поддръжниците да не го превръщат в политически въпрос. Бившият адвокат на Тръмп Джена Елис нарече изказването на президента "неподходяща реакция" и заяви, че то трябва да бъде "осъдено от всеки с капка приличие".
Райнер, изявен активист на Демократическата партия, беше чест критик на Тръмп и в интервюта предупреждаваше, че Съединените щати рискуват да се плъзнат към автокрация. През 2017 г. той определи Тръмп като "психически негоден" да бъде президент.
Мнозина почетоха с уважение Роб Райнър
По-голямата част от неговите познати и почитатели направиха така, че почитта към Райнър да бъде съсредоточена не върху политическите конфликти, а върху приноса му към киното и обществения живот.
Бившият президент Барак Обама написа, че той и бившата първа дама Мишел Обама са съкрушени, като определи творчеството на Райнър като резултат от "дълбока вяра в добротата на хората".
"Те ще бъдат запомнени с ценностите, които защитаваха, и с безбройните хора, които вдъхновиха. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на всички, които ги обичаха", добави Обама.
Бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси нарече новината за убийствата "опустошителна", описвайки Райнър като "креативен, забавен и обичан", и припомни ангажимента на двойката към ранното детско образование и брачното равенство.
"Пол (Пелоси, съпругът ѝ) и аз, както и цялото ни семейство, скърбим за загубата на наши много скъпи приятели", написа тя.
Нюсъм също публикува съболезнователно изявление, определяйки смъртта на двойката като "съкрушителна".
"Джен (Нюсъм, съпругата му) и аз сме съкрушени от трагичната загуба на Роб Райнър и Мишел Сингър Райнър", написа той в X.
Губернаторът определи Роб като "големия сърдечен гений зад толкова много от класическите истории, които обичаме".
"Неговата безгранична емпатия направи историите му вечни, учейки поколения как да виждат доброто и справедливостта в другите - и да мечтаят по-смело", добави той.
Гавин Нюсъм отбеляза и дългогодишната обществена дейност на Райнър, като подчерта, че режисьорът е бил "страстен защитник на децата и гражданските права - от битките срещу Big Tobacco и за брачно равенство, до ролята му като силен глас в ранното образование".
"Роб ще бъде запомнен с изключителната си филмография и с изключителния си принос към човечеството", написа още той.
Бившият вицепрезидент Камала Харис заяви, че работата на Райнър е повлияла на поколения американци, и определи двойката като "скъпи приятели".
"Роб обичаше страната ни, дълбоко го беше грижа за бъдещето ѝ и се бореше за американската демокрация", написа тя.
Роб Райнър, който беше на 78 години, е режисьор на филми като "Бъди до мен" ("Stand by Me"), "Принцесата булка" ("The Princess Bride"), "Когато Хари срещна Сали..." ("When Harry Met Sally...") и "Доблестни мъже" ("A Few Good Men"), и беше значима фигура в демократическата политика и гражданската активност. Той публично осъждаше политическото насилие.
След убийството на консервативния активист Чарли Кърк през септември той заяви, че изпитва "абсолютен ужас".
"Не ме интересуват политическите ти убеждения. Това не е приемливо", каза той тогава, цитиран от San Francisco Chronicle.