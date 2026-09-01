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Единият от задържаните за убийството на Кузев е обжалвал ареста си

Жалбата на 16-годишният ще бъде разгледана в четвъртък от Апелативният съд в Пловдив

01.09.2026 | 15:52 ч. Обновена: 01.09.2026 | 15:52 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Единият от непълнолетните, задържани в края на август за убийството на Младежкия хълм в Пловдив, е обжалвал ареста си. Това потвърдиха за БТА от съда. 

Младежът е на 16 години. Той, заедно с други двама - на 17 години, бяха привлечени като обвиняеми и задържани за умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев в края на август.  Те попаднаха в ареста след други петима задържани по случая, които също са в ареста.

Жалбата на 16-годишния ще бъде разгледана от Апелативния съд в Пловдив в четвъртък. 

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На 28 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени за убийството, извършено в съучастие с още петима младежи. Така обвинените за убийството са общо осем - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано беше взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража".

До новите обвинения се стига след анализ на видеозаписи и свидетелски показания. Назначена експертиза е открила и петна от ДНК на жертвата по дрехите на тримата. 

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