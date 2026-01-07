В Босилеград още приемат левове, в Охрид отказват

Докато в Северна Македония напълно отписаха българския лев като платежно средство, в Босилеград, Сърбия, той още върви успешно и така ще бъде до края на януари, съобщи БНР. В обменните бюра и по магазините курсът на динара сега е 57 за 1 лев.

С български левове може да се пазарува свободно в Босилеград - така е от години, и кюстендилци свободно избираха стоки по магазините в сръбския град. Най-много купуваха шоколади и захарни изделия, но и домашни потреби, сечива за градината и т.н.

Тази ситуация не се е променила и след Нова година, когато в България беше въведено еврото, каза журналистът от Босилеград Мирослав Перевич.