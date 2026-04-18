Най-дългия избирателен списък в Турция се намира в Чорлу

След като изборният кодекс ограничи секциите извън Европейския съюз, в съседна Турция те са едва 27. Там едновременно ще могат да гласуват до четирима души.

Секцията с най-дълъг избирателен списък е в квартал Шейхсинан в град Чорлу. Списъкът е от 1730 души. Могат обаче да гласуват и други с декларации и така този брой да се увеличи.

Тече подготовка. Ако се запази избирателната активност от предишните два вота обаче, това означава, че за да се изредят всички, то всеки гласоподавател ще има буквално секунди да пусне гласа си.

Емил Димитров живее на пешеходно разстояние от секцията с най-дълъг избирателен списък в Турция. Затова вече е направил план.

"Ще има голяма опашка. Аз утре сутринта мисля към 5 сутринта да отида да чакам. Хората, като се събудят, аз трябва да съм гласувал, иначе ще чакам", обясни мъжът пред bTV

Казва, че основните му искания от българските политици са по-високи пенсии и по-ниски цени в магазините. Избрал е за кого да даде вота си.

Според него тази година предизборната кампания е по-различна.

"Преди автобус имаше. Качват се примерно 40 души безплатно, отиват и там даваха някой друг лев. Аз не съм ходил, защото нямах тогава паспорт", казва Емил.

Според Емил темата "Хартия или машина" вече не е на дневен ред в Турция. По думите му - хората се убедили, че с машини е по-лесно.