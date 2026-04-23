Избори и видеонаблюдение: в 178 секции не е имало видеонаблюдение

Видеонаблюдението по време на изборния ден показа най-фрапиращите грешки при броенето на гласовете. Това от своя страна предизвика въпроси около организацията на изборния процес.

Според бившият зам.-министър на електронното управление Благовест Кирилов и този път видеонаблюдението е показалото своите пороци.

“Това, което ние наблюдаваме, е, че в над 85% от секциите, дори да работи видеонаблюдението, няма видимост към самите бюлетини. Ние виждаме как едни хора са се събрали около една маса и вадят бюлетините. Но въпросът е какво се случва - дали ги отчитат правилно, остава мистерия. Допълнително към това - в 178 секции нямаше видеонаблюдение и в тези секции, които не сработи, много от тях резултатът е към 90 и няколко процента за една конкретна политическа сила", коментира Кирилов в предаването “България сутрин”.

Според него ЦИК трябва да предприеме действие след тези случаи. Кирилов отчита, че е възможно да има технически грешки, но е хубаво те да бъдат документирани.

"Хубаво е да се знае какви действия е предприела ЦИК, така че те да не се случват, в противен случай остава едно съмнение. Когато излязат и резултатите от машините, ще може да се влезе много повече в детайли какво точно се е случвало във всяка една комисия. За членовете на СИК има обучение и указания от ЦИК, че когато се броят бюлетините, следва всяка една да бъде обявена и показана пред камерата", каза още бившият зам.-министър.

Проблемите в Кърджали

Кирилов даде пример с Кърджали, където при показването на бюлетината пред камера се вижда, че гласът е отбелязан с кръг, а не с X.

"Тази бюлетина би следвало да бъде невалидна, но те си я броят за валидна. Когато видеонаблюдението работи и можем да видим бюлетините, тогава виждаме и грешките при броенето. Надявам се да се предприемат мерки така, че видеонаблюдението да започне да изпълнява своята функция, не да е излъчване на едни картинки. Телефоните, които се използват за видеонаблюдение, от януари 2025 година не получават обновления за сигурността си. А това крие допълнителни рискове", обясни Кирилов пред Bulgaria ON AIR.

Той поясни, че телефоните са закупени през 2023 година и имат поддръжка две години. По думите му това показва, че този подход може и да е бил грешен и трябва да се помисли за друг начин.

"Ако се използват боди камери, тогава тя се позиционира върху човека, който брои, тогава много по-трудно самата камера може да се сложи на грешното място. Те имат и много повече защити, и могат да бъдат използвани през останалото време, когато няма избори - дали за органите на МВР, дали за други административни дейности", добави бившият зам.-министър.

Ще помогне ли AI?

В помощ за откриване на грешки при видеонаблюдението е бил използван и изкуствен интелект.

"В МИР Кърджали записите са 1200 часа и много трудно ще се хванат да ги изгледат и да направят анализа. Заради това използваме изкуствен интелект, който проверява дали бюлетините се виждат, дали има достатъчна видимост и дали някой не е застанал с гръб пред камерата. Записите се съхраняват на сървъри, които са на ЦИК и поддържани от "Информационно обслужване". Би трябвало веднага след приключването да се качи записът от видеонаблюдението", коментира още Кирилов.

