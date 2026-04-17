Борисов иска видеонаблюдение на склада за машините

Показа ли сме какво можем да правим - строежи, строежи, строежи. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който бе в Димитровград.

Този път има оглуштелно мълчание по темата с машинния вот, отбеляза той. Важно е вечерта след изборите нашите представители да броят.

Лидерът на ГЕРБ призова да се сложи видеонаблюдение на склада за машините, защото по думите му "могат да начукат, каквото си искат" на устройствата за гласуване.

Той настоява още и за лепенки за машините, защото според него пломбата не ги защитава.

Лидерът на ГЕРБ припомни за "ала-бала с машините с президента".

Социологията

Социологически агенции ни отреждаха и трето място на изборите. Това да не ви влияе изобщо това, видяхме в последните години какво се случва - идват и си тръгват, каза лидерът на ГЕРБ на срещата.

Той подчерта, че ГЕРБ пари за социология не дават. Асен Василев може би не може да ни прости, че ние вкарахме страната в еврозоната, Шенген, че кметовете ни си вършат работата, ремонтите не спират. Много се построи. В кампанията ние успяхме да запазим добрия тон, направихме и така, в малките градове да чуят нашите нагласи", допълни Борисов.

"Някои много бърза и иска, защото огромни пари се изливат в тези избори в билбордове, в реклама, в интернет, ние това сме го изживяли. Помня 2009 като дойдох в Димитровград целия площад се беше събрал, сега като минат "новите месии" - имат по 20-30 човека", каза Борисов.

Той се закачи с Асен Василев за думите му, че той е свалил от власт ГЕРБ.

"Сега много ще се забавляваме с Добрев, ако Радев има такъв резултат, а те имат по-нисък - значи ще излезе, че не те са организирали протеситте, а Радев. Изведнъж може да се почувстват много ощетени от собствената си глупост", добави още Борисов.

Загубите от "Боташ"

Борисов обърна внимание, че българите са спечелили много от Балкански поток, а същевременно са загубили пари от "Боташ", сключен от Радев.

По думите му, тръбопровода е на българите, от него те са спечелили половин милиарда евро за миналата година, а от договора с "Боташ" са изгубили половин милиард.

"В кампанията успяхме да запазим добрия тон, направихме така, че във всички градове, големи и малки да чуят посланията ни защо искаме да продължим да управляваме", добави Борисов.

ГЕРБ не се бори за власт, а за управление

Борисов заяви, че ГЕРБ не се бори за власт, защото Господ дава на крале, царе, а искат да управляват, защото са доказали по време на своето управление какво се случва.

Водачът на ГЕРБ-СДС в 29-ти МИР Хасково Делян Добрев заяви, че повече работа от ГЕРБ, никой не може да свърши, както и че кметовете и министрите на партията са най-подготвени.

„ГЕРБ е партията, която има най-подготвените хора, кметовете са ни най-подготвени, и министрите са ни най-подготвени. Във всяко едно министерство, във всеки един сектор има сигурно по трима човека, които могат да свършат работа много по-добре, от всички останали взети заедно. В нас е експертизата и ние сме хората, които сме доказали, че можем в последните 15 години и е достатъчно само да се огледате, за да видите и да решите за кого да гласувате”, каза по време на срещата Делян Добрев.