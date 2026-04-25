BGONAIR Live Новини Днес | 52

Буруджиева: Най-фаталното е когато имаш толкова много власт, да преядеш с нея

По думите ѝ първият проблем, с който ще се срещне Радев в следващите месеци, са президентските избори

25.04.2026 | 19:24 ч. Обновена: 25.04.2026 | 19:24 ч. 38
Снимка: БГНЕС

"Избирателите на Радев са разделени в няколко групи, но доколко техните интереси ще бъдат решени, тепърва ще видим. От една страна, ако видим проучванията за изследване на ценностите, там България поддържа високи нива на управление със силна ръка. През всичките тези 9 години, Радев поддържаше нивото на различен лидер от всички останали партии", заяви в ефира NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева. 

По думите ѝ първият проблем, с който ще се срещне Радев в следващите месеци, са президентските избори. "Най-фаталното е когато имаш толкова много власт, да преядеш с нея", допълни тя.

"Покачването на цените и реформите в съдебната власт са първите две предизвикателства, с които ще се срещне управлението. Бюджетът е нещо повече от просто справяне с цените", каза доц. Буруджиева. 

"В първите месеци част от партиите ще се държат с "Прогресивна България" като с истински победител. Някои ще се опитат да прави критики, но няма да са достатъчно мощни. Няма да видим веднага вотове на недоверие. Това спокойствие може да е много голям риск пред едно управление", заяви политологът.

Доц. Татяна Буруджиева коментира и загубата на ГЕРБ. "Тя остана партията с най-много история в парламента. От тях зависи дали ще успеят да се обновят. Това обновяване трябва да стане в тежка опозиционност", каза тя.

