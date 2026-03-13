IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 99

Иран няма да участва на Световното в САЩ

Остават по-малко от 100 дни до началото

13.03.2026 | 10:32 ч. 15
Reuters

Напрежението и войната в Иран, както и конфликтът със САЩ взимат превес и страната взе решение да не участва на Световното първенство по футбол, домакин на което е именно САЩ. До началото на шампионата остават по-малко от 100 дни.

Решението Иран да не се състезава на форума съобщи министърът на спорта Ахмад Доянмали, според когото условията за сигурност и отношенията със Съединените щати не са налице. 

“Като се има предвид, че това корумпирано правителство уби нашия лидер, няма условия, при които можем да участваме на Световното първенство. Две войни ни бяха наложени за осем или девет месеца и няколко хиляди наши граждани бяха убити. Следователно нямаме шанс да участваме по този начин", гласи позицията на ръководителя”, каза министърът на спорта.

Свързани статии

През последните дни президентът на ФИФА Джани Инфантино първо обяви, че Тръмп е гарантирал за спокойствието на Иран на американска земя, но още вчера републиканецът беше категоричен, че не може да гарантира спокойствието на националите и Иран не са добре дошли.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem