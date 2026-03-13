Иран няма да участва на Световното в САЩ

Напрежението и войната в Иран, както и конфликтът със САЩ взимат превес и страната взе решение да не участва на Световното първенство по футбол, домакин на което е именно САЩ. До началото на шампионата остават по-малко от 100 дни.

Решението Иран да не се състезава на форума съобщи министърът на спорта Ахмад Доянмали, според когото условията за сигурност и отношенията със Съединените щати не са налице.

“Като се има предвид, че това корумпирано правителство уби нашия лидер, няма условия, при които можем да участваме на Световното първенство. Две войни ни бяха наложени за осем или девет месеца и няколко хиляди наши граждани бяха убити. Следователно нямаме шанс да участваме по този начин", гласи позицията на ръководителя”, каза министърът на спорта.

През последните дни президентът на ФИФА Джани Инфантино първо обяви, че Тръмп е гарантирал за спокойствието на Иран на американска земя, но още вчера републиканецът беше категоричен, че не може да гарантира спокойствието на националите и Иран не са добре дошли.