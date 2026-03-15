Удариха военновъздушната база на Италия и САЩ

Италианските въоръжени сили съобщиха, че е имало атака с дрон срещу военновъздушната база „Али Ал Салем“ в Кувейт, където са разположени италиански и американски сили, но уточниха, че целият персонал е в безопасност.

„Тази сутрин базата „Али Ал Салем“ в Кувейт, където са разположени американски и италиански личен състав и военно оборудване, беше обект на атака с дрон“, заяви началникът на Генералния щаб на отбраната генерал Лучано Портолано в изявление, публикувано от въоръжените сили в X.

Атаката „удари укритие, в което се намираше безпилотен самолет на италианската въздушна оперативна група (TFA), който беше унищожен. В момента на атаката целият персонал беше в безопасност и без наранявания“, се казва още в изявлението.

В него се посочва, че броят на персонала е бил намален през последните дни в отговор на „променящата се ситуация със сигурността в района“, предаде АФП.

„Останалият в базата персонал се пренасочва за изпълнение на основни мисии. Засегнатият летателен апарат беше основен ресурс за оперативни дейности и остана разположен в базата, за да се гарантира непрекъснатостта на операциите“, се допълва в изявлението.

Италианска военна база в иракския регион Кюрдистан също беше подложена на атака с дрон миналата седмица, макар че нямаше ранени.

След това Рим заяви, че временно изтегля персонала си – наброяващ по-малко от 300 души – който се намираше в Ербил, където обучаваше местните сили за сигурност като част от международните сили.