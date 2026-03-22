“Хизбула” пое отговорност за атаката в Северен Израел

Един човек е загинал при обстрела

22.03.2026 | 11:53 ч. 6
Reuters

Подкрепяната от Иран групировка “Хизбула" по отговорност и съобщи, че извършила атака срещу израелски военнослужещи в района на Мисгав Ам, Северен Израел, съобщи Франс прес.

По данни на израелските служби за спешна помощ при обстрела е загинал един човек.

В изявление на групировката се посочва, че изстреляла залп от ракети срещу военнослужещи в района. Атаката е част от серия операции, които "Хизбула" твърди, че е извършила срещу израелски сили в Северен Израел и Южен Ливан.

Това е първият цивилен смъртен случай по северната граница на Израел от началото на военните действия между Израел и "Хизбула". / БТА

