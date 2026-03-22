САЩ и Израел влязоха във война в синхрон, сега MAGA настоява за изход от нея

Списъкът с държави, с които Доналд Тръмп има проблеми, откакто започна удари срещу Иран, расте с всяка седмица. Обединеното кралство се превърна от държавата с която има "най-солидната връзка от всички" в "много, много некооперативна". Други правителства от НАТО не се справят много по-добре, описвани като безплатни хора, които правят "много глупава грешка" като стоят настрана от войната му.

Но сред цялата ярост, има една държава, за която много от поддръжниците му се опасяват, че Тръмп е бил твърде мек: Израел. Двете страни влязоха в този конфликт заедно. Тръмп похвали Израел за това, че е направил това, което другите съюзници не успяха: да се появи, за да се бие. Но много от неговите привърженици обвиняват Израел, че е примамил Америка във войната.

Тъй като войната се насочва към разговори за това каква е крайната цел, поддръжниците на Тръмп са загрижени, че президентът може да бъде въвлечен в политическо блато, което може да погълне остатъка от мандата му.

В петък Тръмп беше попитан дали Израел би бил готов да прекрати войната едновременно със САЩ.

"Мисля, че да, да", отговори той на път за Мар-а-Лаго. "Връзката ни е много добра, мисля. Искаме горе-долу сходни неща."

Но за израелците Иран е екзистенциална заплаха, а не нещо далечно, за което вероятно трябва да направим нещо.

"Все едно сме нахлули в универсален магазин и американците искат да влязат, да вземат няколко неща и след това да се махнат оттам, докато израелците искат да променят какво представлява магазинът", казва един дипломат от Вашингтон.

За MAGA и някои демократи Израел бързо се превръща в плашило

"Израел ни въвлече в това, но това е единствената страна, за която не ни е позволено да говорим", оплака се тази седмица един чудак по време на събиране на мозъчен тръст на хълма. "Ако беше която и да е друга страна, щяхме да ни бъде позволено да го кажем."

Докато републиканците традиционно са произраелски настроени, части от MAGA - особено по-младото поколение - са много по-скептични. Анкета сред млади републиканци, проведена от Pew Research преди година, установи, че 50% имат негативно мнение за Израел.

Подобни опасения бяха изразени публично тази седмица при първата оставка заради Иран: шефът на антитерористичното разузнаване на Тръмп Джо Кент. Той се появи в The Tucker Carlson Show, за да обясни причините си, предполагайки, че американският президент е въвлечен в израелски заговор.

"Израелците са движещите сили на решението да се предприемат тези действия", каза той пред Карлсън. "Иран не представлява непосредствена заплаха за нашата нация."

Той отиде по-далеч, твърдейки, че Иран е далеч от разработването на ядрено оръжие. Докато коментира темата, той намери време да повдигне въпроса за възможността убийството на Чарли Кърк, активиста на MAGA, да е свързано с Израел.

Някои в администрацията на Тръмп сега отхвърлят Кент, чиято съпруга беше убита при самоубийствен атентат на Ислямска държава в Сирия през 2019 г., като чудак. Но един детайл, който е по-трудно да се игнорира, е фактът, че той се е срещал както с Джей Ди Ванс, вицепрезидента, така и с Тулси Габард, шефа на разузнаването, преди да подаде оставка. Габард и Ванс са в изолационисткото крило на партията. Макар че се смята, че вицепрезидентът е действал лоялно, като е казал на Кент да говори с Белия дом, това подхранва идеята, че група с дългосрочни резерви относно чуждестранните интервенции води тесен разговор, докато войната продължава.

Дори най-гласовитите поддръжници на Тръмп са нетърпеливи президентът да намери изход - като съюзниците говорят за прозорец от две до три седмици, за да се реши този проблем. Това би го запазило в общи линии в рамките на четирите до шест седмици, споменати от Белия дом преди две седмици.

"Президентът се радва на голяма подкрепа в момента, но мисля, че хората започват да гледат към крайната цел - как ще я завърши", казва Матю Бойл, ръководител на вашингтонското бюро на консервативния вестник Breitbart News, който има тесни връзки с администрацията.

Военната операция може да е била успешна в унищожаването на иранския потенциал, но икономическият махмурлук е объркващ. Миналата седмица Delta Airlines обяви, че цените на самолетните билети се увеличават в резултат на високите разходи за гориво.

"Независимо дали му харесва или не, той е направил достъпността своя черта - почивките са на път да станат по-скъпи", казва човек с връзки с администрацията.

В опит да облекчи покачващите се цени на петрола, Министерството на финансите отмени санкциите върху иранския суров петрол, който вече е в морето, като по този начин ефективно даде тласък на военните усилия на Иран.

Ще може ли Тръмп да реши и крайната цел на Израел?

Характерът на връзката им ще бъде ключов. В четвъртък президентът публично разкритикува Бенямин Нетаняху заради израелската атака срещу голямо газово находище, която повиши световните цени. Пазарите се сринаха, тъй като те промениха прогнозата си от "кратка кампания" на "дълга война". Докато някои ветерани от отбраната са скептични, че Тръмп е бил напълно неподготвен, израелският премиер поне подкрепи твърдението на президента, че е действал сам.

Но докато Тръмп заяви, че войната е почти приключила, Нетаняху каза, че иранският режим няма да бъде свален от небето. След това в петък се появиха съобщения, че Пентагонът търси допълнителни 200 милиарда долара от Конгреса за финансиране на боевете и обмисля изпращането на сухопътни войски.

Нетаняху е хитър оперативен човек, който отдавна не гарантира подчинение на американските президенти. През 2024 г. Нетаняху и Джо Байдън спряха да си говорят, след като тогавашният президент определи военния отговор на Израел в Газа като "прекален". Тръмп бързо разкритикува Байдън за това и каза, че Нетаняху го е посетил в Мар-а-Лаго.

Нетаняху често е заобикалял президенти, като е общувал с политици на хълма или чрез връзки с обществеността: той се е появявал в новините на Fox многократно.

В администрацията на Тръмп вниманието само на един човек е от значение, така че Нетаняху се е адаптирал, говорейки директно с президента и запазвайки останалите си усилия за вътрешната си аудитория.

"Преди говореше много за Иран на английски в телевизионни предавания, за да донесе посланието", отбелязва една личност, близка до страните от Близкия изток. "Сега говори за това на иврит, оставяйки останалото на Тръмп."

Миналата година Тръмп се изправи срещу позицията си, принуждавайки израелския лидер да се извини на Катар за въздушните удари на Израел.

"Доналд Тръмп е твърдо на шофьорското място, а Нетаняху, както и останалият свят, е на пътническата седалка", казва Бойл.

Запознати казват, че е погрешно да се обвинява само Израел за ескалацията. Няколко от държавите от Персийския залив, като Саудитска Арабия, сега казват, че Америка е по-добре да продължи напред. Това са страните, които подписват големи бизнес сделки с членове на семейството на Тръмп.

Съществува и самият президент.

"Нетаняху е разработвал как да влезе в голяма война с Иран, за да нокаутира режима, в продължение на повече от 30 години", казва Джоел Рубин, висш служител на Държавния департамент в администрацията на Обама. "Никой американски президент не е искал да го направи. Но Тръмп е бил ястребов към Иран през целия си съзнателен живот."

"Няма начин Тръмп да е имал намерение да направи това през първия си мандат", казва човек, близък до администрацията. "Той имаше хора около себе си, които не биха му позволили. Този път е различно - не го интересува какво мислят другите. Мисли за наследство си - "ще правя каквото си поискм, майната им на останалите"."

Ето защо никой не може да бъде сигурен как ще се развият следващите три седмици или дали е наистина осъществимо Тръмп да се измъкне и да остави други страни на произвола на съдбата - включително разчистването на Ормузкия проток.

Сред тези, които са изучавали Иран, има опасения, че САЩ продължават да отрязват главата на змията, но това, което им остава, може да е по-лошо.

"Колкото повече се отървавате от висшите фигури на режима, толкова повече остава войнственото крило, което не се интересува от пари, богатство или собственост в чужбина. Иран може просто да се окопае", казва дипломатически източник. Иранският режим вече демонстрира по-ястребов подход, като изстрелва най-далечното си регистрирано изстрелване на ракета по базата Диего Гарсия - която е приблизително толкова далеч от Иран, колкото Лондон или Париж.

Рискът не е, че Тръмп няма план, а че той вече не е единственият негов автор

Той може да говори за "намаляване на темпото, да определя срокове и да настоява, че е на шофьорското място. Но войните имат свойството да се изплъзват от политическите си ограничения. Израел има своя собствена логика, Иран има свои собствени стимули и двете страни запазват капацитета си да изтеглят САЩ обратно точно когато Тръмп се опитва да се отдръпне.

"Мога да спра това по всяко време", каза Тръмп наскоро.

Но макар чистият изход, на който се надяват съюзниците му, все още да съществува, той вече не е изцяло негов, за да бъде осъществен.

Анализът е на Кейти Болс за The Times