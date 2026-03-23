Великобритания приветства "продуктивните разговори" на САЩ с Иран

"Продуктивните разговори" между САЩ и Иран, обявени по-рано днес от американския президент Доналд Тръмп, са добре дошли във Великобритания. Страната желае деескалация на напрежението в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток, съобщава говорител на британския министър-председател Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.

Запитан по повод изявлението на Тръмп, че отлага ударите срещу ирански електроцентрали след "много добри" разговори с Техеран, говорителят на Стармър отговори, че "всяка информация за продуктивни разговори е добре дошла".

"Винаги сме казвали, че бързо решение на войната е от глобален интерес и че конкретно Ормузкият проток трябва да бъде отворен отново", заяви говорителят пред репортери. / БТА