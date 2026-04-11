Тръмп готов да отвори Ормузкия проток с или без Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изразява увереност, че Ормузкият проток скоро ще бъде отворен отново за безпрепятствен корабен поток.

"Ще отворим (пролива) със или без Иран, но той ще бъде отворен“, казва Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

"Мисля, че [ще бъде отворен] доста бързо и ако не стане, ще можем да го довършим по един или друг начин“, казва Тръмп, но отказа да даде повече подробности.

САЩ твърдят, че проливът е бил отворен още в сряда, отричайки съобщенията, че Иран е задържал голяма част от трафика и е начислявал такса. През последните 24 часа Тръмп сякаш призна, че Иран всъщност блокира корабите да използват канала, като президентът публикува серия от публикации в Truth Social, заплашвайки Иран.

Техеран обеща да продължи да блокира трафика, докато Израел не спре да атакува своето ливанско прокси Хизбула, което според иранските и пакистанските посредници е трябвало да бъде част от примирието. САЩ заявиха, че е имало "легитимно недоразумение“ по този въпрос, като същевременно настояват, че никога не са се съгласявали да включат Ливан в примирието.

На въпроса дали ще позволи на Иран да начислява такси за корабите в Ормузкия проток, Тръмп отговаря, че няма. "Това са международни води", добави президентът.

След това той пояснява, че не е потвърдил, че Иран действително начислява такси.

На въпроса какво търси в сделка с Иран преди преговорите в събота, Тръмп отговаря: "Никакво ядрено оръжие".

Що се отнася до резервен план, ако Иран откаже да отвори отново Ормузкия проток, Тръмп настоява, че не се нуждае от такъв и твърди, че Иран вече е "военно победен“.

Преговори в Исламабад

В същото време вицепрезидентът Джей Ди Ванс предупреди Иран да не "играе“ със САЩ.

Ванс, който отдавна е скептичен към чуждестранните военни интервенции и открито говори за перспективата за изпращане на войски в конфликти с отворен край, тръгна в петък, за да води преговори с Иран в пакистанската столица Исламабад.

"Ако иранците са склонни да преговарят добросъвестно, ние със сигурност сме готови да протегнем отворена ръка“, каза Ванс пред репортери, преди да се качи на борда на Air Force Twо и добави: "Ако се опитат да ни играят, тогава ще открият, че преговарящият екип не е толкова възприемчив".

Ванс каза още, че Тръмп "е дал някои доста ясни насоки“ на реговарящият екип за това как трябва да протичат разговорите, но не даде подробности.

Пътуването на Ванс идва в момент, когато крехкото, временно прекратяване на огъня изглежда е на ръба на колапс. Пропастта между публичните искания на Иран и тези на САЩ и техния партньор Израел изглежда непримирима.

Дуото Кушнер-Уиткоф също ще преговаря

Към Ванс се присъединяват специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер, които участваха в три кръга непреки преговори с ирански преговарящи, насочени към уреждане на опасенията на САЩ относно ядрените и балистичните оръжейни програми на Техеран и подкрепата му за въоръжени марионетни групировки в Близкия изток, преди Тръмп и Израел да започнат войната срещу Иран на 28 февруари.

Белият дом предостави оскъдни подробности за формата на преговорите – дали ще бъдат преки или непреки – и не посочи конкретни очаквания за срещата.

Но пристигането на Ванс за преговори бележи рядък момент на ангажираност на високо ниво на правителството на САЩ с иранското правителство. След Ислямската революция през 1979 г. най-прекият контакт е бил, когато президентът Барак Обама, демократ, през септември 2013 г. се е обадил на новоизбрания ирански президент Хасан Рухани, за да обсъдят ядрената програма на Иран.