Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Една от най-големите суперяхти в света, собственост на санкциониран руски милиардер, премина безпрепятствено през Ормузкия проток в събота, съобщава The Telegraph.

Дългата около 145 метра яхта "Норд“ беше един от малкото кораби, преминали през блокирания ирански корабен коридор, докато се насочваше към Мускат, пристанищната столица на Оман.

Корабът на стойност 500 милиона паунда, собственост на Алексей Мордашов, стоманен магнат и съюзник на Владимир Путин, напусна пристанището в Дубай в петък и пристигна на местоназначението си рано в неделя, според MarineTraffic.

A superyacht belonging to Russian billionaire Alexey Mordashov passed through the Strait of Hormuz despite ongoing restrictions on maritime traffic in the region. According to vessel tracking data from MarineTraffic, the 142-meter Nord superyacht departed Dubai on April 24 and… pic.twitter.com/yproQUowdt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 27, 2026

"Норд“, която разполага с 20 спални каюти, плувен басейн, хеликоптерна площадка и подводница, е поела по определения от Иран маршрут, близо до бреговата му линия, според данните.

Не е ясно как многопалубният круизен кораб е получил разрешение да използва маршрута. Няма информация и дали се е съгласил да плати на Иран като част от така наречената си "Техеранска такса“.

Вероятно е трябвало да премине през американската блокада, за да стигне до местоназначението си. САЩ са конфискували или прихващали санкционирани кораби, свързани с Техеран, или такива, които се опитват да влязат или излязат от ирански пристанища.

Представител на олигарха Мордашов, основният акционер на "Северстал", най-голямата руска стоманодобивна и минна компания, отказа коментар в понеделник.

Два други санкционирани кораба също са преминали през пролива в събота сутринта. Танкерът Ocean Jet, за който се твърди, че е улеснил незаконната продажба на ирански дронове, докато плаващият под флага на Кюрасао Lumina Ocean е санкциониран като част от "сенчестата флотилия“ от петролни танкери на Иран.

И двата са поели по маршрута южно от остров Ларак и биха били считани за цели на американската морска обсада поради връзките си с Иран.

От февруари Иран е блокирал трафика през пролива, през който обикновено се транспортира една пета от световните доставки на петрол.

Иран и Русия са партньори

В опит да окажат натиск върху Техеран да се откаже от контрола си над пролива и да се върне на масата за преговори, САЩ наложиха блокада на иранските пристанища. Преди войната, която започна на 28 февруари, до 140 кораба на ден използваха водния път.

Русия и Иран са дългогодишни съюзници и се сближиха след нахлуването на Москва в Украйна, като Техеран достави на Путин хиляди дронове Shahed за "специалната военна операция“.

Миналата година Техеран сключи 20-годишно споразумение за стратегическо партньорство с Москва. Русия изгражда два нови ядрени блока в Бушер, мястото на единствената атомна електроцентрала на Иран.

В понеделник Абас Арагчи, министърът на външните работи на Иран, посети Путин в Санкт Петербург, за да обсъди конфликта в Близкия изток след разговори с медиатори в Пакистан и Оман през уикенда.

Мордашов не е официално посочен като собственик на Nord, въпреки че олигархът често е идентифициран като такъв.

Данни за корабоплаването и руски корпоративни записи от 2025 г. показват, че корабът е регистриран на руска фирма, собственост на съпругата му, през 2022 г. Тази компания е регистрирана в руския град Череповец, където е регистрирана и Северстал.

Олигархът Алексей Мордашов беше сред редица руснаци, санкционирани от САЩ, Великобритания и ЕС след руската инвазия в Украйна заради връзките им с Путин.

Тази година Forbes класира Мордашов като най-богатия милиардер в Русия с приблизително състояние от 27 милиарда паунда.