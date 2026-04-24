След кризата в Ормузкия проток: Малакският проток е застрашен от верижна реакция

Всяка "пакост“ в Ормузкия проток би предизвикала "верижна реакция“ в по-критични корабни пътища, включително Малакския проток в Югоизточна Азия, предупреди съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей.

Предупреждението от Али Акбар Велаяти, съветник по международните отношения на Хаменей, дойде часове след като Иран обяви поредното пълно затваряне на Ормузкия проток – дни преди да изтече крехкото прекратяване на огъня със САЩ.

"Ерата на налагане на сигурност отвъд океаните приключи“, написа Велаяти в социалните медии в неделя.

"Днес не само сигурността на Ормузкия и Малакския проток е гарантирана под сянката на нашата сила и тази на нашите стратегически партньори, но и сигурността на Баб ел-Мандеб [пролива] е в ръцете на братята Ансар Аллах“, каза той, визирайки базираната в Йемен въоръжена групировка, известна още като хусите.

Техеран обяви пълно затваряне на Ормузкия проток в събота вечер местно време, само ден след като заяви, че водният път е отворен за търговски кораби.

В изявление Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран заяви, че Ормузкият проток ще бъде затворен, докато не бъде вдигната блокадата на САЩ върху иранските пристанища, предупреждавайки, че приближаването до пролива ще се счита за "сътрудничество с врага“ и корабите, които го правят, ще бъдат обект на атаки.

Подновеното напрежение в тясната точка задълбочи опасенията от нова ескалация след края на двуседмичното прекратяване на огъня в сряда, докато пакистанските медиатори работят за организиране на нов кръг от преки преговори между Иран и Съединените щати.

Ху Бо, директор на Инициативата за стратегическо проучване на ситуацията в Южнокитайско море, мозъчен тръст, базиран в Пекин, заяви, че коментарите на Велаяти могат да се разглеждат като опит за привличане на повече внимание към кризата в Ормузкия проток.

Но той каза, че геополитическата динамика в Югоизточна Азия е различна от тази в Ормузкия проток и е малко вероятно Малакският проток да се сблъска с проблеми като тези в Близкия изток.

Какво представляза Малакския проток?

Тесният Малакски проток е жизненоважен морски възел, свързващ Индийския океан и Южнокитайско море. Протичащ се между Индонезия, Малайзия и Сингапур, той е един от най-натоварените корабни пътища в света и ключов маршрут за доставки на енергия до Източна Азия, като трите страни от Югоизточна Азия съвместно контролират сигурността и навигацията му.

Дълъг е 900 километра. През него минават около 22% от световната морска търговия, сочат данни на Центъра за стратегически и международни изследвания, цитира Ройтерс. Това включва доставки на петрол и газ от Близкия изток до силно нуждаещите се от енергия икономки на Китай, Япония и Южна Корея. Малакският проток е най-голямата "възлова точка за транзит на петрол" в света и е единствената, която изпреварва Ормузкия проток по значимост според Администрацията за енергийна информация на САЩ.

"Малко вероятно е крайбрежните държави да предприемат подобни действия на Иран около Ормузкия проток“, каза Ху.

За разлика от Ормузкия проток, единственият морски път от богатите на петрол държави от Персийския залив до Индийския океан, Малакският проток има потенциални естествени алтернативи, отбеляза Ху.

Тези проливи могат да включват проливите Сунда, Ломбок и Омбай-Ветар, които предлагат отклонения около индонезийския архипелаг.

Според Ху обаче се очаква кризата в Ормузкия проток да повиши глобалната осведоменост относно сигурността на морските тесни точки.

"Малакският проток и Ормузкият проток не са наистина сравними, но проблемът с Ормузкия проток накара света отново да започне да мисли за сигурността на корабните пътища", казва Ху.

Защо го смятат за опасен?

Години наред протокът е развъдник на пирати, които атакуват търговски кораби. Миналата година атаките рязко се увеличиха и достигнаха най-малко 104, но през първото тримесечие на 2026 г. тези инциденти са намалели, сочат данни на междуправителствена регионална организация, наречена Споразумение за регионално сътрудничество за борба с пиратството и въоръжените грабежи на кораби в Азия (ReCAAP).

Тесният и натоварен морски път е стратегически важен за Пекин, понеже оттам минават около 75% от китайския внос на суров петрол по море от Близкия изток и Африка, сочат данни на компанията за проследяване на морската търговия Vortexa.

Иранската криза доведе до изостряне на отдавна съществуващите опасения за начините, по които възлови точки като Малакския проток биха могли да бъдат засегнати при избухването на конфликт в Южнокитайско море или в Тайванския проток, откъдето според Центъра за стратегически и международни изследвания минават около 21% от световната търговия по море.

Малайзийските власти казват, че Малакският проток все повече се превръща в място, на което се осъществява незаконни прехвърляния на товари от кораб на кораб. Тази практика се използва, за да се прикрие произхода на петрол.