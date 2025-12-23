Монтана би шута на треньора Анатоли Нанков

Анатоли Нанков официално вече не е треньор на Монтана, а с него си тръгва и помощникът му Илиян Памуков, съобщиха от клуба.

Тимът от Северозапада е на 14-а позиция в класирането след първия полусезон с 15 точки, като не е печелил в първенството от средата на септември.

Нанков пое отбора на 11-ти август тази година, наследявайки на поста Танчо Калпаков, с когото “сините“ се разделиха след първите четири кръга от кампанията.

След загуба от ЦСКА 1948 в дебютния си двубой начело на монтанчани, Анатоли Нанков регистрира три последователни успеха, но в следващите 11 двубоя за първенство Монтана допусна 7 загуби и взе само четири точки благодарение на четири равенства. В това време тимът отстрани втородивизионния Марек (Дупница) за Купата на България, но отпадна на 1/8-финалите от Локомотив (Пловдив) в мач, който се оказа последен за наставника.

Ръководството на клуба му благодари за работата и професионализма по време на престоя му в отбора и му пожелава здраве и успехи занапред!", написаха новаците в Първа лига.

Монтана подновява битката за оцеляване през зимата с домакинство на борещия се за титлата ЦСКА 1948. / БГНЕС