Родният кикбокс завършва 2025 година с 900 медала на международната сцена

Българска конфедерация по кикбокс и муай тай изпраща 2025 година с общо 900 медала по официални таблици от международни турнири и шампионати: 251 златни, 264 сребърни и 385 бронзови отличия.

Резултатите са показател за системната работа на българските клубове и националните състави, както и за устойчивото присъствие на България сред активните и конкурентни нации в международния кикбокс календар на WAKO. Зад тези цифри стоят хиляди часове подготовка, пътувания, жертви и професионализъм - труд, който често остава "зад кулисите", но се вижда ясно в крайния резултат, отбелязва БТА.

Медалите по състезания (официални таблици):

Bulgaria European Cup - 369 медала (79 златни/ 102 сребърни/ 188 бронзови)

Athens Challenge European Cup 2025 - 71 медала (21 златни/ 22 сребърни/ 28 бронзови)

Italian World Cup 2025 - 44 медала (17 златни/ 14 сребърни/ 13 бронзови)

Turkish Open WAKO World Cup 2025 - 26 медала (10 златни/ 7 сребърни/ 9 бронцови)

30th Hungarian Kickboxing World Cup 2025 - 95 медала (30 златни/ 28 сребърни/ 37 бронзови)

WAKO Youth European Championships 2025 - 79 медала (24 златни/ 22 сребърни/ 33 бронзови)

WAKO Senior World Championships 2025 - 18 медала (8 златни/ 4 сребърни/ 6 бронзови)

International Kickboxing Tournament - Low Kick Kozloduy - 195 медала (61 златни/ 64 сребърни/ 70 бронзови)

European Cup Grand Prix Sarajevo 2025 - 3 медала (1 златен/ 1 сребърен/ 1 бронзов)

Ключови акценти за годината:

№1 място по нации на Bulgaria European Cup - 369 медала

Топ 5 класиране на WAKO Senior World Championships 2025 - 18 медала

Топ 5 класиране на WAKO Youth European Championships 2025 - 79 медала

№1 място на International Kickboxing Tournament - Low Kick Kozloduy - 195 медала

Българска конфедерация по кикбокс и муай тай изказва благодарност към състезателите, треньорите, клубовете, съдиите, медицинските екипи и всички партньори и родители, които стоят зад подготовката и участията през годината. Конфедерацията ще продължи да развива спорта с фокус върху качество, прозрачност и устойчиви международни резултати.