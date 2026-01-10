Линдзи Вон грабна победата в спускането в Цаухензее

Линдзи Вон грабна победата в днешното спускане в австрийския зимен център Цаухензее.

41-годишната американка не спира да изумява и след първия си триумф от 2018-а насам на спускането в Санкт Мориц, Швейцария, днес тя отново бе над всички с време 1:06.24. Втора и трета на подиума застанаха съответно Кайса Викхоф Ли (Норвегия) и друга представителка на САЩ - Жаклин Уайлс.

В топ 10 влязоха още Лаура Пировано (Италия), Жанин Шмит (Швейцария), Ема Айхер (Германия), Брийзи Джонсън (САЩ), Роман Мирадоли (Франция) и Никол Делаго (Италия). Италианката Елена Куртони и Естер Ледецка от Чехия поделиха десетата позиция. Само две състезателки не успяха да финишират.

Сънародничката на Вон - Микаела Шифрин, води в генералното класиране с 823 точки, на 120 пред Камий Раст от Швейцария. В борбата за Малкия кристален глобус в спускането Вон е лидерка с 340 пункта, пред Айхер (211) и Пировано (167).

За дамите предстои още един старт в Цаухензее - супергигантски слалом, който ще се проведе утре. | БГНЕС