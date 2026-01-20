Легендарният нападател Любослав Пенев се завърна в България. Новината беше оповестена от популярния водещ Николай Кънчев, който съобщи във фейсбук, че специално оборудван медицински самолет е пристигнал и е кацнал в 14:25 ч. на летище „Васил Левски“.
Превозът и организацията за прибиране на бившия национал бяха осигурени от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, който организира изпращането на самолета, снабден с необходимото медицинско оборудване.
Пенев се лекуваше в Германия през последните месеци заради сериозно онкологично заболяване, припомня БТА.
Ники Кънчев в поста си изрази надежда, че „родният въздух и енергията на българите“ ще помогнат на Пенев в оздравяването, добавяйки: „Наистина у дома и стените помагат!“
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.