Нули от Левски и ЦСКА в контролите в Турция

Двата отбора играха в един час

21.01.2026 | 16:58 ч. Обновена: 21.01.2026 | 16:58 ч. 3
Нули от Левски и ЦСКА в контролите в Турция

Левски и ЦСКА записаха нулеви равенства в контролите, които играха в един час по време на подготовката в Турция.

Левски надигра категорично полския Заглембе Любин, владееше топката, но създаде твърде малко в нападение. През първото полувреме атаката се водеше от новото попълнение Око-Флекс, а през втората част на върха на нападението застана Сангаре. И двамата обаче не успяха да застрашат вратата на поляците.

След две загуби ЦСКА също записа 0:0 - срещу ЛНЗ Черкаси. "Армейците" също бяха по-добрият отбор на терена, като още в деветата минута бе отменен гол на Питас заради засада. Нападателят и Перейра бяха най-активни в предни позиции, но не достигнаха до попадение. 

Всичко за Левски и ЦСКА четете в Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

левски цска
