Нули от Левски и ЦСКА в контролите в Турция

Левски и ЦСКА записаха нулеви равенства в контролите, които играха в един час по време на подготовката в Турция.
Левски надигра категорично полския Заглембе Любин, владееше топката, но създаде твърде малко в нападение. През първото полувреме атаката се водеше от новото попълнение Око-Флекс, а през втората част на върха на нападението застана Сангаре. И двамата обаче не успяха да застрашат вратата на поляците.
След две загуби ЦСКА също записа 0:0 - срещу ЛНЗ Черкаси. "Армейците" също бяха по-добрият отбор на терена, като още в деветата минута бе отменен гол на Питас заради засада. Нападателят и Перейра бяха най-активни в предни позиции, но не достигнаха до попадение.
