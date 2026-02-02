Новак Джокович за протестите в Сърбия: Истината винаги побеждава!

Въпреки загубата си от Карлос Алкарас на финала на Откритото първенство на Австралия по тенис, сръбският тенисист Новак Джокович произнесе запомняща се реч, а думите, които каза накрая, резонираха най-силно, предават сръбските медии.

“Послание към нашия народ в Сърбия: Справедливостта и истината винаги побеждават. Нека упорстват!“, каза Джокович, като намекваше за борбата на студентите и голям брой хора срещу режима на сръбския президент Александър Вучич, съобщава информационният портал Нова.

Сърбия беше обхваната от антиправителствени протести след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на жп гарата, при което 16 души загинаха, а един бе тежко ранен. Протестиращите, сред които и студенти, които блокираха над 60 факултета в цялата страна, настояват виновните да понесат политическа и наказателна отговорност, обвиняват управляващите в корупция и издигат искане за предсрочни парламентарни избори.

Студентите, участващи в блокадата, публикуваха думите на Джокович в официалния си профил в социалната мрежа Екс като добавиха емотикон червено сърце.

По време на продължаващите повече от година антиправителствени протести в Сърбия, оглавявани от студенти, Джокович многократно подкрепи исканията за борба с корупцията и насрочване на предсрочни парламентарни избори, а през август миналата година, когато се стигна до напрежение и сблъсъци между протестиращите и поддържниците на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Джокович предупреди, че Сърбия е на ръба на гражданска война. / БТА