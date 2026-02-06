Нови кибератаки срещу уебсайтове, свързани с олимпиадата в Италия

Нови кибератаки срещу уебсайтове, свързани със Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, е имало часове преди церемонията по откриването тази вечер, съобщава италианският всекидневник „Република“.

Изданието посочва, че атаката е извършена от проруски хакери, но до момента няма официално потвърждение от властите.

Говорител на Австрийския олимпийски комитет (АОК) заяви пред Австрийската агенция АПА, че сайтът на организацията е бил недостъпен за около час сутринта, като инцидентът е бил бързо засечен и са предприети необходимите мерки.

Два сайта на Германския олимпийски спортен съюз (DOSB) също са били временно офлайн. От DOSB не уточняват каква е причината за ситуацията.

Преди няколко дни италианските власти съобщиха за кибератаки, за които се предполага, че са свързани с Русия. Те са засегнали сайтове на Зимните игри, хотели в Кортина, както и институции на външното министерство.

„Република“ цитира експерт по сигурността, според когото подобни атаки са почти ежедневие.

Разследващите определят кибератаките като политически символични и нещо, което не е новост от техническа гледна точка. Организаторите на Игрите са подготвени за подобни сценарии. Летните игри в Париж 2024 също са били обект на атаки, припомня БТА.

Русия няма официален отбор нито в Париж, нито в Милано-Кортина. Страната може да изпрати само отделни спортисти като неутрални атлети след строг процес на проверка, като те нямат право да участват в парада на нациите по време на церемонията по откриването, пише ДПА.