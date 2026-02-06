IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Със зрелищно шоу започна церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

България ще бъде представена от 20 спортисти

06.02.2026 | 21:07 ч. Обновена: 06.02.2026 | 21:27 ч. 6

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Церемонията по откриването на XXV зимна Олимпиада започна в Италия. Основното събитие е на стадион "Сан Сиро" в Милано, а по-малки церемонии има на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари - Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо.

България ще бъде представена от 20 спортисти. Знаменосец на делегацията в Милано ще бъде фигуристката Александра Фейгин, а в Кортина националният флаг ще носи биатлонистът Владимир Илиев.

Най-много състезатели имаме в биатлона - 4 при мъжете и 4 при жените. Владимир Илиев ще запише петото си участие на зимни игри.

Със сноуборда са свързани и най-големите очаквания за медал. Четирима са родните представители. В алпийските ски и ски-бягането имаме по 3 състезатели, а в ски скока и фигурното пързаляне по един.

Сред официалните гости в Милано е президентът на България Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева.

Церемонията по откриването на Олимпиадата е създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio. Над 500 музиканти участват в програмата. Официалният саундтрак на Игрите е дело на Дардъст. Той е и автор на официалния химн, наречен "Италианска фантазия".

Сред певците, които ще се изявят на спектакъла, са Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог. Очаква се да се включат и актьорите Том Круз, Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

Това се случи Dnes

олимпиада откриване Италия
