IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Лече измъкна драматична победа над Удинезе

Омри Ганделман откри за домакините

08.02.2026 | 19:16 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Лече измъкна драматична победа над Удинезе с 2:1 у дома в среща от 24-ия кръг на италианската Серия А.

Омри Ганделман откри за домакините, преди Умар Соле да изравни от дузпа. Мачът вървеше към равенство, когато влезлият от пейката Ламек Банда хвърли в екстаз привържениците на Лече.

Лече е 17-и, точно над чертата, с 21 точки. Удинезе е на деветата позиция с 32 пункта.

Свързани статии

За тима от Удине предстои домакинство срещу Сасуоло, а Лече гостува на Каляри./ БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лече Удинезе футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem