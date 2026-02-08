Лече измъкна драматична победа над Удинезе с 2:1 у дома в среща от 24-ия кръг на италианската Серия А.

Омри Ганделман откри за домакините, преди Умар Соле да изравни от дузпа. Мачът вървеше към равенство, когато влезлият от пейката Ламек Банда хвърли в екстаз привържениците на Лече.

Лече е 17-и, точно над чертата, с 21 точки. Удинезе е на деветата позиция с 32 пункта.

За тима от Удине предстои домакинство срещу Сасуоло, а Лече гостува на Каляри./ БГНЕС