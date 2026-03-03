470+ участници, 35 държави, 11 легендарни инструктори, 18 елитни бойци – юбилейното SENSHI 30 в цифри

Над 470 души от 35 държави станаха част от грандиозното юбилейно 30-о издание на SENSHI, което се проведе в периода 26 февруари – 01 март 2026 г. във Варна. То обедини в себе си първия за годината международен тренировъчен SENSHI лагер, официален кантар и пресконференция на бойната галавечер SENSHI 30 Grand Prix, както и открита тренировка за медиите с професионалните бойци от състезанието.

Един от най-големите тренировъчни лагери на SENSHI досега

Първият международен тренировъчен лагер на SENSHI за 2026 г. се очертава като един от най-мащабните досега, след международните лагери, които SENSHI и Българската карате киокушин федерация организират ежегодно през юли. Той събра над 420 трениращи бойни спортове от 27 държави, водени от 11 световноизвестни инструктори. Сред тях бяха шихан Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер и шихан Николас Петас – легендарни K-1 величия и ключови фигури в управлението на KWU SENSHI.

Изключителното киокушин майсторство беше представено от сенсей Ян Сокуп, сенсей Тариел Николейшвили, шихан Асен Асенов, сенсей Захари Дамянов и сенсей Петър Мартинов.

За първи път в SENSHI лагера като инструктор се включи и шесткратният световен шампион по кикбокс и муай тай и една от най-големите К-1 легенди Рей Сефо.

SENSHI 30 Pre-Fight събития и медиен интерес

Официалното начало на бойната седмица започна с пристигнането на десетки атлети, треньори, медии и екипи от целия свят: Албания, Австрия, Азербайджан, Бразилия, Босна и Херцеговина, Кипър, Чешка република, Демократична република Конго, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Казахстан, Косово, Литва, Северна Македония, Малта, Молдова, Черна гора, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство, Япония, Нова Зеландия и България.

Журналисти от Нидерландия, Шотландия, САЩ и България отразяваха събитието на място, докато допълнителни медийни екипи от Италия, Сърбия и други държави отразяваха всичко случващо се онлайн, давайки възможност на бойните фенове по света да бъдат част от всичко.

Официалния кантар и пресконференцията на SENSHI в деня преди турнира разпалиха състезателния дух. Бойците се срещнаха очи в очи. Бяха направени изявления, бяха дадени обещания. А един ден по-късно – изпълнени, след като българинът Жулиен Риков спази обещанието си към Алберт Краус и стана първият SENSHI Grand Prix шампион в категория до 75 кг.

По време на специалната отворена тренировка на SENSHI звездите към медиите професионалните бойци демонстрираха скорост, сила и интригуващи комбинации, предоставяйки на медиите и феновете визуален тийзър за предстоящите битки.

Грант Уотърман, отличителният глас на SENSHI, документира целия четиридневен период чрез YouTube подкаст форматите на SENSHI „Legend Talk“ и „Fight Talks“, предоставяйки ексклузивни интервюта, анализи и прогнози, които допълнително разшириха глобалния обхват на събитието.

SENSHI 30 Grand Prix - 18 елитни бойци от 13 държави – 1 победител

Когато настъпи вечерта на битките, 18 елитни атлети от 13 държави стъпиха в арената, решени да оставят следа в историята на SENSHI. Те предоставиха вечер, достойна за 30-ия юбилей, а феновете останаха повече от доволни. При пълна зала и още десетки хиляди пред екраните в България, САЩ и Европа, беше коронясан първият SENSHI 30 Grand Prix шамион Жулиен Риков, слагайки точка на няколко феноменални дни, които ще останат завинаги в историята на SENSHI.

Целият екип на SENSHI изразява искрената си благодарност на всички, които споделиха с нас както юбилейното издание на веригата, така и всички 29 издания преди тях! Ос!