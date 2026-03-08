„Фиорентина” остава извън зоната на изпадащите след 0:0 с „Парма”

„Фиорентина” ще бъде в края на 28-ия кръг извън зоната на изпадащите в Серия А, след като завърши 0:0 с „Парма”. Така „Ла Виола“ събира 25 точки, с една над Кремонезе, и ще бъде извън последните три отбора за първи път от месец октомври 2025-а година насам.

Две добри положения бяха пропуснати преди почивката, но „Фиорентина” увеличи скоростта след подновяването на играта, центрирането на Джак Харисън за Пиколи принуди Енрико Делпрато да блокира със сетни сили. Акробатичното воле на Роландо Мандрагора прелетя над вратата, докато Пиколи и Джовани Фабиан се разминаха с удобни подавания, пише gol.bg.