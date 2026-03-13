IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Националният тим на Иран: Никой не може да ни изключи от Мондиала

Тръмп заяви, че сигурността на иранските футболисти не е гарантирана

13.03.2026 | 15:06 ч. 7
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

"Никой не може да изключи националния отбор на Иран от Световното първенство." Това обявиха от тима в профила си в Инстаграм в отговор на декларациите на американския президент Доналд Тръмп, който обяви в четвъртък, че сигурността на иранските футболисти не е гарантирана, ако пристигнат в САЩ, предава АФП.

"Световното първенство е историческо международно събитие и неговият ръководен орган е ФИФА, не един човек или страна. Националният отбор на Иран благодарение на серия от решаващи победи беше сред първите, които се класираха за това голямо първенство. Никой не може да изключи националния тим на Ират от Мондиала, единственият, който може да бъде изключен, е този, който се води "домакин", но не може да осигури сигурността на участниците в това глобално събитие", написаха иранците.

Това съобщение бе повторена и от селекционера на Иран Амир Галеноеи в неговия профил. Тази публикация идва след поста на Доналд Тръмп в неговата социална мрежа, в която уверява, че Иран не трябва да участва на Световното първенство заради собствената си "сигурност".

"Националният отбор на Иран е добре дошъл на Световното първенство, но не мисля наистина, че присъствието на играчите ще бъде уместно за живота и сигурността им", написа Тръмп на 13-ия ден от войната.

Тимът на Иран е в група на Световното първенство с Нова Зеландия и Белгия, като мачовете са в Лос Анджелис, а с Египет играе в Сиатъл. Лагерът на тима трябваше да бъде в Тъксън, Аризона.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино увери в сряда, че Доналд Тръмп му е обещал във Вашингтон, че ще приеме отбора. От Белия дом потвърдиха думите му. 
(БТА)

Иран национален отбор футбол световно първенство
