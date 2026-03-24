Агенцията по вписванията отказа да заличи Костадинова като шеф на БОК

Преди дни тя подаде оставка, за да влезе активно в политиката

24.03.2026 | 13:30 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет с решение от 23 март.

Олимпийската шампионка по лека атлетика подаде преди дни оставка и заяви, че влиза в политиката като водач на листата на ДПС в Пловдив. Търговският регистър обаче не прие оставката заради липса на необходима документация.

Костадинова може да обжалва решението в 7-дневен срок.

Свързани статии

Драмата в БОК се проточва вече над година след Общото събрание на централата, на което Весела Лечева беше избрана за нов председател. Последваха серия от жалби, като до момента четири съдебни състава се произнесоха в полза на Лечева. Тя вече разкри, че някои от жалбите са оттеглени. 

Стефка Костадинова БОК Агенция по вписванията ДПС-НН Избори 2026
