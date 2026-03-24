IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Министър Илиев връчи на Никола Цолов премия от 25 000 евро

Пишеш история, обърна се министърът към автомобилния ни състезател

24.03.2026 | 14:20 ч. 4
Снимка: ММС

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев връчи премия в размер на 25 000 евро на пилота във Формула 2 Никола Цолов. Паричната награда се отпуска за постигнати изключителни спортни резултати.

Цолов завърши на второ място в крайното класиране в последния си сезон във Формула 3, а само преди седмици спечели откриващото състезание за сезона във Формула 2 в Австралия.

„Пишеш история. Това, което правиш, е изключително. Никога не съм си представял, че българин ще постига такива резултати в автомобилния спорт. Ти си гордост и пример за цялата нация. Не спирай да мечтаеш и да покоряваш върхове“, обърна се министър Илиев към младия талант.

Министърът изказа специални благодарности към родителите на Никола – Мирослава и Димитър Цолови, за тяхната неотлъчна подкрепа в развитието на неговата кариера.

По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата и трудностите, с които се сблъскват Никола Цолов и неговият екип. Министър Илиев подчерта, че българският пилот може да разчита на съдействието на спортното министерство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Никола Цолов Димитър Илиев премия
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem