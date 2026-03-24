Министър Илиев връчи на Никола Цолов премия от 25 000 евро

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев връчи премия в размер на 25 000 евро на пилота във Формула 2 Никола Цолов. Паричната награда се отпуска за постигнати изключителни спортни резултати.

Цолов завърши на второ място в крайното класиране в последния си сезон във Формула 3, а само преди седмици спечели откриващото състезание за сезона във Формула 2 в Австралия.

„Пишеш история. Това, което правиш, е изключително. Никога не съм си представял, че българин ще постига такива резултати в автомобилния спорт. Ти си гордост и пример за цялата нация. Не спирай да мечтаеш и да покоряваш върхове“, обърна се министър Илиев към младия талант.

Министърът изказа специални благодарности към родителите на Никола – Мирослава и Димитър Цолови, за тяхната неотлъчна подкрепа в развитието на неговата кариера.

По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата и трудностите, с които се сблъскват Никола Цолов и неговият екип. Министър Илиев подчерта, че българският пилот може да разчита на съдействието на спортното министерство.