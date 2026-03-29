Арина Сабаленка спечели Мастърса в Маями

Беларускинята победи на финала Коко Гоф

29.03.2026 | 07:12 ч.
Арина Сабаленка (Беларус) спечели тенис турнира от сериите "Мастърс" в Маями. На финала тя победи американката Коко Гоф с 6:2, 4:6, 6:3 за 2 часа и 11 минути

Световната номер 1 започна двубоя с пробив в първия гейм и бе изключително стабилна на свой сервис. При 4:2 тя отново проби съперничката си, а в следващия гейм затвори сета с 6:2.

Втората част бе изключително оспорвана и двете спечелиха сервис геймовете си до 5:4 в полза на американката, когато тя проби и взе сета с 6:4.

Решителната част започна с брейк за Сабаленка, тя не даде нито една възможност за пробив на Гоф в сета, а при 5:3 я проби отново и по този начин затвори мача с 6:3.

Това е втори пореден спечелен турнир за беларускинята от сериите "Мастърс", след като в средата на този месец тя победи и в "Индиън Уелс".

