Слот остава в Ливърпул и през следващия сезон

Арне Слот ще продължи да ръководи Ливърпул през следващия сезон, според The ​​Athletic.

Клубът има доверие в 47-годишния специалист и възнамерява да му осигури отбор, способен да се бори за върхови резултати това лято. Отбелязва се, че ръководството на Ливърпул разработва дългосрочни планове със Слот, а нидерландецът ще участва активно във формирането на отбора и решенията за трансфери.

Слот пое поста мениджър на Ливърпул през 2024 година. След 31 мача, мърсисайдци са пети в таблицата на английската Висша лига с 49 точки.