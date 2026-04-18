Интер смело крачи към титлата в Италия

Нерадзурите с убедителен успех у дома срещу Каляри

18.04.2026 | 08:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Интер смело крачи към титлата в Италия, тимът записа трета поредна шампионатна победа след успех с 3:0 у дома срещу Каляри в среща от 33-ия кръг на Серия А. 

"Нерадзурите" поведоха в 52-ата минута с гол на Маркюс Тюрам след асистенция на Федерико Димарко.  

Само четири минути по-късно Николо Барела удвои преднината на домакините. 

Резервата Пьотр Желински оформи крайното 3:0 в добавеното време след пас на Дензъл Дъмфрис. 

Интер води убедително в класирането със 78 точки, с 12 повече от втория Наполи, който приема Лацио тази вечер. Каляри е на 16-ото място с 33 точки.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Интер Италия титла
