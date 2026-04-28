Димитър Величков стана европейски шампион по таекуондо

Димитър Величков от СК "Тайгър Тийм" стана европейски шампион за 2026 година. За втора поредна година Митко се качва на европейския връх, но този път предизвикателството беше още по-голямо – по-горна възрастова група, по-тежка категория и далеч по-сериозна конкуренция.

Пътят му до титлата мина през едни от най-силните съперници в кариерата му досега. В груповата фаза той победи състезатели от Чехия и Украйна, показвайки класа и увереност. На полуфинала се изправи срещу още един изключително подготвен украинец и отново наложи своя стил. А във финала - най-тежкото изпитание, срещу представител на Русия – в най-силния мач, който някога е играл, Митко показа сърце, характер и шампионски дух, за да стигне до победата.

Състезанието се проведе в Крит, Гърция от 20.04 до 26.04.2026 г., с участието на 32 държави и над 1000 състезатели – едно от най-силните европейски първенства до момента.

През миналия месец таекуондистът Димитър Величков от клуб "Тайгър тийм" беше избран за Спортист за 2025 година в Перник.