Анди Зауер и Алберт Краус с мастърклас на петия лагер с покани на SENSHI

Петият лагер с покани на международната верига SENSHI във Варна приключи успешно, след като събра 26 професионални бойци от различни държави в няколко дни на интензивна подготовка, професионален обмен и развитие на ключови умения. От 23 до 26 април участниците преминаха през серия от високоинтензивни тренировки в SENSHI Gym, които допринесоха за осезаемо повишаване на тяхното техническо и тактическо ниво.

Под ръководството на водещите имена в световния кикбокс – легендите Алберт Краус и Анди Зауер, бойците работиха върху усъвършенстване на комбинации, мощни удари, скорост и адаптивност в различни бойни ситуации. Особен акцент бе поставен върху спарингите с разнообразни опоненти, които позволиха на младите бойци да излязат от зоната си на комфорт в залата и да приложат наученото в реална динамика с опитни партньори.

Лагерът се утвърди и като платформа за международен обмен на опит, където състезатели от различни школи и стилове споделиха знания, подходи и бойна култура. Именно тази среда създава условия за изграждането на по-комплексни и конкурентоспособни атлети, готови за голямата сцена.

Специален акцент в програмата на лагера бе инициативата Beyond the Bell с водещ Грант Уотърман, която даде възможност на по-младите бойци да се включат в менторска сесия с бойните величия извън тренировъчния процес. В откритата дискусионна сесия те задаваха въпроси и търсеха насоки директно от Алберт Краус и Анди Зауер – от тактически детайли и подготовка за мачове до лична мотивация и изграждане на шампионско мислене. Диалогът между поколенията в бойния спорт се превърна в ценен елемент от лагера и допълни чисто спортната подготовка с вдъхновение и перспектива.

С натрупания опит и повишеното ниво след лагера, част от участниците вече насочват фокуса си към предстоящото бойно предизвикателство през май – SENSHI 31 Gladiators. Алберт Краус и Анди Зауер също ще бъдат там, като част от звездния реферски и съдийски състав на веригата.

Галавечерта ще се проведе на 30 май на сцената на Античния театър в Пловдив и обещава зрелищни сблъсъци с участието на едни от най-добрите бойци и следващия епичен Grand Prix турнир в лека категория (до 70 кг).