Мондиал 2026: С 10 души Белгия удържа равен с Иран

Белгия и Иран завършиха при нулево реми в Ингълуд, Калифорния в среща от група „G“ на Мондиал 2026.

В първия кръг на груповата фаза белгийците завършиха 1:1 с Египет, а персите направиха 2:2 с Нова Зеландия, а сега поредното равенство в тази група запази шансовете и на двата отбора за класиране във фазата на елиминациите, предаде БТА.

Белгийците завършиха мача с 10 души след червен картон на Натан Нгой в средата на втората част. През първото полувреме иранците се защитаваха дълбоко в своето наказателно поле и Белгия не успя да намери пролука в отбраната.

Белгийците владееха топката, но това не им донесе успех,

а дори Иран имаше по-добрите възможности за гол, но веднъж вратарят Тибо Куртоа спаси опасен удар на Хосеин Канани, а в 25-а минута Мехди Тареми прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада.

За Белгия удар на Кевин Де Бройне бе блокиран, а добавка на Де Каупер бе спасена от вратаря на Иран Алиреза Бейранванд. Ромелу Лукаку също имаше ситуация, но не успя да нанесе завършващ удар.

Втората част започна със силен натиск на белгийците, но отново чистата ситуация се откри пред иранския състав, след като удар на Тареми от движение бе спасен от Куртоа.

В 59-ата минута Де Каупер изпусна най-добрата възможност за Белгия, като

не успя да прати топката в мрежата от два метра

след отлична реакция с една ръка на вратаря на Иран.

Белгия остана в намален състав в 66-ата минута, когато Натан Нгой не успя да върне добре назад към Куртоа и след това като последен в защитата фаулира Тареми, заради което получи директен червен картон.

Това спря устрема на белгийците и двете нули се запазиха до края.