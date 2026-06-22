Мондиал 2026: Египет обърна Нова Зеландия - 3:1

Египет победи Нова Зеландия с 3:1 в мач от група "G" на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Двубоят се игра в Канада, на стадион "БиСи Плейс" във Ванкувър.

Единственото попадение през първата част падна в 15-ата минута след изпълнение на корнер Тийм Пейн центрира, а Фин Сърмън засече топката в мрежата.

В първата минута на добавеното време дойде най-чистото положение за "фараоните", след като Сърмън не се ориентира добре, а Мохамед Салах намери с хубаво центриране Емам Ашар, който стреля, но не успя да намери очертанията на вратата.

Египтяните изиграха изключително силно второ полувреме и заслужено стигнаха до успеха. В 58-ата минута Мохамед Хани центрира, а Мостафа Зико засече топката с глава в мрежата за 1:1.

След още девет минути Салах влезе в наказателното поле, направи двойно подаване с Хани и легендата на Ливърпул завърши атаката с прецизен удар с левия крак - 2:1. В 82-ата той пък центрира от корнер, а влезлият като резерва Трезеге бе на точното място да стреля с глава и да покачи преднината на "фараоните" на 3:1.

След успеха Египет е лидер в групата с 4 точки,

Нова Зеландия е на последното място с 1, а Белгия и Иран имат по 2 пункта. В последния кръг от груповата фаза предстоят срещите Египет - Иран и Нова Зеландия - Белгия.

Салах направи нещо много важно в индивидуален план. Той вкара общо третия си гол на световни футболни финали и общо за 68-и за Египет. С това той се приближи само на попадение от селекционера Хасан във вечната ранглиста на голмайсторите на Египет.