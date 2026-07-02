Вижте луксозните имоти на Меси и Антонела Рокуцо

С течение на годините Лионел Меси и Антонела Рокуцо са изградили впечатляващо портфолио от недвижими имоти, което включва резиденции в Барселона, Росарио, Ибиса и Маями – четири различни свята, обединени от обща философия за уединение, комфорт и семейна хармония. Аржентинският футболист и съпругата му са една от най-обичаните звездни двойки, а имотите им са достойни за уважение.

Историята започва в Барселона, където Меси израства като световна футболна звезда и където семейството им създава първия си голям дом.

В спокойния и елитен район Кастелдефелс, далеч от градския шум, те изграждат мащабно имение, което постепенно се превръща в символ на стабилност и семейно израстване. Архитектурата му е модерна и функционална, с ясно изразен акцент върху уединението и сигурността. Пространството включва широки зелени площи, басейни, спортни съоръжения и зони за отдих, които подчертават идеята за балансиран живот между професионалния натиск и личното спокойствие.

Домът в Барселона е своеобразен "семеен център", в който Меси и Антонела изграждат основите на своя съвместен живот и отглеждат децата си. Росарио, Аржентина Вторият им дом се намира в Росарио, Аржентина, родното място на Меси, което остава дълбоко свързано с неговата идентичност. Тази резиденция има различен характер – по-топъл, по-личен и силно повлиян от традициите. Използвани са естествени материали като камък и дърво, а архитектурата е насочена към връзката с природата и семейните събирания.

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