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В Аржентина откриха 26-метрова статуя на Лионел Меси (ВИДЕО)

Това е най-високата статуя, посветена на футболист

21.06.2026 | 13:45 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В аржентинския град Неукен беше открита 26-метрова статуя на Лионел Меси, съобщи The New York Times. Монументът се смята за най-високата статуя, посветена на футболист.

Проектът е дело на скулптора Алдо Бероиса, който е работил върху изработката в продължение на една година.

Меси е представен в поза, свързана с празненствата след световната титла на Аржентина през 2022 г. Футболистът е на колене, със световната купа пред себе си, едната му ръка е поставена върху гърдите, а другата сочи към небето.

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Новият монумент надминава по размер друга известна статуя на аржентинската звезда в Индия, която е висока 21 метра, пише БГНЕС.

38-годишният Меси е сред най-успешните футболисти в историята. С Аржентина той спечели Световното първенство, два пъти триумфира в Копа Америка и има олимпийско злато. Освен това е носител на рекордните осем награди "Златна топка" и шест отличия "Златна обувка".

В момента Меси играе за американския клуб Интер Маями и остава важна фигура в националния отбор на Аржентина.

@carlos_martinez_fotodj #cutralco #messi #seleccion #afaseleccion #neuquen ♬ sonido original - Diotto_18
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