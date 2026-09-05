BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 30

Победен дебют за Александър Донски на US Open

Той заема 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки

05.09.2026 | 11:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Александър Донски дебютира с победа в основната схема на турнир от Големия шлем.

Българският тенисист и британецът Ян Чоински победиха представителите на домакините Мартин Дам и Макензи Макдоналд със 7:6(5), 6:4 в първия кръг на двойки на US Open.

Срещата продължи час и 36 минути.

Донски и Чоински попаднаха в основната схема след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идалго.

Обрат от 1:4 във втория сет

Първата част беше равностойна и се реши след тайбрек, в който Донски и Чоински се наложиха със 7:5.

Свързани статии

Във втория сет двамата изостанаха с 1:4, но след това спечелиха пет поредни гейма и затвориха мача с 6:4.

Донски е в най-силния период от кариерата си на двойки

28-годишният българин стига до дебюта си на най-голямата сцена в тениса в момент, в който се намира в най-силния период от кариерата си при двойките.

Донски заема 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки, което е и най-доброто му класиране до момента.

Той е и дългогодишен национал на България за Купа "Дейвис".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

US Open Александър Донски
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem