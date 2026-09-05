Победен дебют за Александър Донски на US Open

Александър Донски дебютира с победа в основната схема на турнир от Големия шлем.
Българският тенисист и британецът Ян Чоински победиха представителите на домакините Мартин Дам и Макензи Макдоналд със 7:6(5), 6:4 в първия кръг на двойки на US Open.
Срещата продължи час и 36 минути.
Донски и Чоински попаднаха в основната схема след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идалго.
Обрат от 1:4 във втория сет
Първата част беше равностойна и се реши след тайбрек, в който Донски и Чоински се наложиха със 7:5.
Във втория сет двамата изостанаха с 1:4, но след това спечелиха пет поредни гейма и затвориха мача с 6:4.
Донски е в най-силния период от кариерата си на двойки
28-годишният българин стига до дебюта си на най-голямата сцена в тениса в момент, в който се намира в най-силния период от кариерата си при двойките.
Донски заема 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки, което е и най-доброто му класиране до момента.
Той е и дългогодишен национал на България за Купа "Дейвис".Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.