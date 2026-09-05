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Георги Господинов спечели наградата "Жан Моне" за 2026 г.

"Градинарят и смъртта" донесе ново голямо отличие на писателя

05.09.2026 | 10:30 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Поредно международно признание за Георги Господинов. Романът му "Градинарят и смъртта" спечели наградата за европейска литература "Жан Моне" за 2026 г.

Новината съобщи самият писател във Facebook.

Френският превод на романа е дело на Мари Врина.

Официалното съобщение за отличието беше публикувано и във френските медии. Книгата на Господинов е била в конкуренция с произведения на редица утвърдени съвременни автори.

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Наградата "Жан Моне" допълва поредицата от международни отличия за Георги Господинов и затвърждава присъствието му сред разпознаваемите имена в съвременната европейска литература.

Официалната церемония по връчването на наградата ще се състои на 21 ноември във френската област Коняк.

Събитието ще бъде част от програмата на 39-ия Европейски културен фестивал.

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Тагове:

Жан Моне Георги Господинов Градинарят и смъртта книга награда
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