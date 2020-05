Хранене навън - как да го съвместите с режима си?

Нова година – ново тяло. Ако още през 2019-а сте започнали диета или режим, с който сте отслабнали и подобрили начина си на живот, сега не бива да се отпускате. Въпреки че спортувате и се движите повече, не бива да допускате да се храните както преди. Иначе бързо ще качите отново килограми. Но как да ядете, ако някой ви покани на рожден ден или искате да излезете на ресторант? Успявате ли да устоите на вкуснотиите, които ви предлагат?

Когато си приготвяте храната у дома и си носите кутия с обяд в офиса, рискът да кривнете от плана за отслабване и задържане на килограмите е малък. Не така обаче стои въпросът с ходене на заведения. Тогава трябва да внимавате за много неща, които могат да саботират плановете ви.

Проучване, резултатите от което са публикувани в „Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics“ , показва, че менютата в ресторантите предлагат ястия, които са с много повече калории отколкото това, което всеки сам си приготвя у дома. Данните показват, че в определени специалитети калориите са доста над препоръчителното количество за деня за един човек. А какво става, когато си поръчате повече неща? Ами... показанията на кантара няма да ви харесат!

Според диетолога Стефани Сасос, има начин да се храним здравословно на ресторант, стига да спазваме няколко основни правила. Ето нейните съвети, цитирани от „Good Housekeeping“ :

#Проучете внимателно

Специалистът посочва, че стига човек да иска, може да открие ресторант, който предлага храна за неговия режим. Навсякъде ще ви направят салата, но ако искате да похапнете основно, е най-добре да проучите заведенията.

Ако ресторантът, който приятелите ви са избрали, не предлага специалитети, които са без глутен или пък основните, които търсите, просто говорете с тях и помолете вие да изберете мястото. Повечето заведения имат страници в социалните мрежи и сайтове, където има подробна информация за менюто им. Освен това, когато предварително се информирате, няма да изпадате в неудобна ситуация да връщате нещо или да задържате келнера разпитвайки го подробно за съставките.





#Внимавайте за скрити калории

Ако сте поканени на рожден ден или не сте имали възможност да проучите мястото, не си мислете, че поръчвайки си салата, изборът ви ще е здравословен. Понякога нейните съставки крият прекалено много калории, мазнини и въглехидрати. Например дресингът, в който може да има дори захар или крутоните, които са от обикновен бял хляб.

Когато си поръчате нещо, помолете вие сами да си сложите дресинга, за да може да ядете по-здравословно. Салатата може да е до 1 000 калории, но със соса те ще се покачат.