Русия задържа жена за убийството на Владлен Татарски, но виновна ли е наистина Даря Трепова?

Руски следователи са задържали жена, заподозряна за убийството на блогъра Владлен Татарски. Той бе взривен в кафене в Санкт Петербург.

Във видеозапис, разпространен от властите, най-вероятно записан под принуда, се чува как Даря Трепова признава, че е предала статуетка, която по-късно се е взривила.

Но във видеото тя не казва, че е знаела, че ще има експлозия, нито признава да е имала роля в убийството.

Повече от 30 души бяха ранени при атентата във втория по големина град в Русия.

Татарски е присъствал на патриотична среща с привърженици в кафенето като гост-лектор.

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как млада жена в кафяво палто влиза в кафенето с картонена кутия. Кутията е поставена на маса в кафенето, преди жената да седне. Друго видео показва как статуя е връчена на Татарски.

В кратък откъс от нейния разпит, разпространен от министерството, 26-годишната Даря Трепова говори под принуда, докато въздиша многократно. На въпроса на следователя знае ли защо е задържана, тя отговаря: "Бих казала, че бях на мястото на убийството на Владлен Татарски... предадох статуетката, която се взриви".

Попитана кой й го е дал, тя отговори: "Мога ли да ви кажа по-късно, моля?"

Руският комитет за борба с тероризма твърди, че атаката е организирана от украинските специални служби "с хора, които си сътрудничат с" опозиционния лидер Алексей Навални.

Навални е в затвора, откакто се завърна в Русия от Германия през януари 2021 г. Той оцеля след нападение с нервнопаралитично вещество в Русия през август 2020 г., за което бяха обвинени агенти на руските служби за сигурност.

Трепова е била задържана в апартамент в Санкт Петербург, собственост на приятел на съпруга й, съобщиха руските доклади. Съобщава се, че в деня на пълномащабното нахлуване на Русия миналата година тя е била задържана за няколко дни за участие в антивоенен протест.

